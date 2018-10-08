ذئب بشرى يغتصب طفل عمره سنتين ويقتله

بغداد(صدى):

أقدم ذئب بشرى على اغتصاب طفل عمره سنتين بعد استدراجه إلى أحد الهياكل للأبنية المتروكة في بغداد ثم قتله ورميه.

وأظهرت كاميرات المراقبة للمنازل المحيطة بالهيكل أنه التعرف على المتهم، وهو جار الضحية، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم كشف ملابسات الجريمة ” البشعة ” التي ارتكبها الأخير.

وأثارت الواقعة غضب واستياء نشطاء عراقيين، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.