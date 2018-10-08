رجل يعرض حياته للخطر بغرس السكين في رأسه.. والتنفس كلمة السر
غرس رجل روسي سكينا طولها 8 بوصات في رأسه، من أجل عمل فتحة إضافية لمساعدته على التنفس، حيث اخترق السكين الجمجمة دون أن يلحق ضررا بالدماغ.
ونجا الرجل بأعجوبة بعد تدخل الأطباء لإنقاذ حياته، وبسؤاله قال إنه لم يستطع التنفس من أنفه ولذلك ثقب رأسه لكي يتنفس.
وعقب نقله إلى المستشفى، التقط صور بأشعة إكس، كما أوضح الأطباء أن نجاته معجزة، فهو لم يقتل نفسه.
هزيم[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه
هذا مجنون او انه مكثر شويه.
الله لا يبلانا ، كيف يتنفس من راسه.
كان تنفس من …………….. احسن له قدها فيها فتحه.
Reem[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله ’ عالج المشكلة بمشكلة .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2122 ] نشر منذ 7 دقائق
الصنف اصلي
لا توقف يا تضرب اصلي يا بلاش