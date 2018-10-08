بالفيديو.. برنامج خاص بالرجال من تقديم حليمة بولند
كشفت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن قرب تقديمها لبرنامج خاص بالرجال، وهو ” فوز كشمير٤ ” المتخصص بعلم الرجال، حيث سيتم بثه عبر تطبيق ” سناب شات ” مع مواطنتها الدكتورة والإعلامية فوزية الدريع.
وأظهر مقطع فيديو لـ ” بولند ” وهي تقول: ” ترقبونا في مشروع قادم هيكسر الدنيا.. هيكون شيء جديد من نوعه إن شاء الله ونقدم لكم كل التفاصيل والاستشارات للرجال والنساء. ”
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة والإعلامية الكويتية فوزية الدريع: ” بين الخبرة والدلال سنقدم لكم علم الرجال.. حليمة لديها خبرة في معرفة سيكولوجية الرجل، وستعطي النساء المعلومات كافة الخاصة بالرجال، وأنا هتحفكم بمعلومات عاطفية وجنسية. ”
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 36 دقيقة
متى عندي اسئله لحليمة بولند اخلي ريقه يقطر من فوق تحت ونتي يابدريه راح تبرديله بعد الحلقه عطونا خبر حيكسر الدنياء ٠
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 31 دقيقة
اكيد حليمه خبره بالرجال بل استاذ في علم وخفايا الرجال من حركات بهلوانية من جميع الجهات ٠
رااايق[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 22 دقيقة
حليمة لديها خبرة في معرفة سيكولوجية الرجل ***!!!!!!
*
هذي ياااا د. فوزية مو بس خبرة لديها معرفة سيكولوجية الرجل **!!!
*
هذي لديها أيضاً خبرة في مااا لم يكن في الكثبان * عند الرجل *!! ههههههههههههههههههه