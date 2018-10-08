بالفيديو.. برنامج خاص بالرجال من تقديم حليمة بولند

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن قرب تقديمها لبرنامج خاص بالرجال، وهو ” فوز كشمير٤ ” المتخصص بعلم الرجال، حيث سيتم بثه عبر تطبيق ” سناب شات ” مع مواطنتها الدكتورة والإعلامية فوزية الدريع.

وأظهر مقطع فيديو لـ ” بولند ” وهي تقول: ” ترقبونا في مشروع قادم هيكسر الدنيا.. هيكون شيء جديد من نوعه إن شاء الله ونقدم لكم كل التفاصيل والاستشارات للرجال والنساء. ”

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة والإعلامية الكويتية فوزية الدريع: ” بين الخبرة والدلال سنقدم لكم علم الرجال.. حليمة لديها خبرة في معرفة سيكولوجية الرجل، وستعطي النساء المعلومات كافة الخاصة بالرجال، وأنا هتحفكم بمعلومات عاطفية وجنسية. ”