كشف الممنوع على طريق الساحل بمكة
تمكن مركز الضبط الأمني بلغالة من ضبط شخصَيْن سعوديَّي الجنسية يحوزان مبلغ مالي مجهول المصدر يتجاوز 13 ألف ريال، و76 حبة كبتاجون مخدر بمركبة خصوصي ” موديل حديث ” على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة.
ووفقاً لأمن طرق منطقة مكة المكرمة اشتبه رجال الأمن في مركبة تقل شخصين ليتم تفتيشها والعثور على ” 76 ” حبة من الكبتاجون المخدر في الديكور العلوي للمركبة ، ووُجد في الدرج الأوسط مبلغ مالي، قدره ” 13600 ريال ” ليتم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخصان لمكافحة المخدرات بالليث بحكم الاختصاص .
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