كشف الممنوع على طريق الساحل بمكة

مكة المكرمة(صدى):

تمكن مركز الضبط الأمني بلغالة من ضبط شخصَيْن سعوديَّي الجنسية يحوزان مبلغ مالي مجهول المصدر يتجاوز 13 ألف ريال، و76 حبة كبتاجون مخدر بمركبة خصوصي ” موديل حديث ” على طريق الساحل التابع لقوة أمن طرق منطقة مكة المكرمة.

ووفقاً لأمن طرق منطقة مكة المكرمة اشتبه رجال الأمن في مركبة تقل شخصين ليتم تفتيشها والعثور على ” 76 ” حبة من الكبتاجون المخدر في الديكور العلوي للمركبة ، ووُجد في الدرج الأوسط مبلغ مالي، قدره ” 13600 ريال ” ليتم إعداد محضر بالواقعة، وسُلم الشخصان لمكافحة المخدرات بالليث بحكم الاختصاص .