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” النمر ” يحذر من كريم مجهول التركيز والتصنيع لعلاج بعض الجروح

” النمر ” يحذر من كريم مجهول التركيز والتصنيع لعلاج بعض الجروح
حمود العنزي(صدى):

حذر استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، من رسالة منتشرة لتوزيع ” كريم ” مجهول التركيز والتصنيع وليس مرخص رسميًا.

ونشر ” النمر ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، الرسالة الخاصة بتوزيع الكريم المجهول، قائلًا ” لا تأخذ أبدًا دواءً مجهول الهوية “.

وكانت انتشرت رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي ترويج ل ” كريم ” يستخدم في علاج بعض الجروح، كجروح السكر والحروق والغرغرينا والحزام الناري وغيرها، مرفقين صور كاذبة لأمراض مختلفة وأشخاص مجهولون لترويجه.


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