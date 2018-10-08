” النمر ” يحذر من كريم مجهول التركيز والتصنيع لعلاج بعض الجروح

حمود العنزي(صدى):

حذر استشاري أمراض القلب والقسطرة الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، من رسالة منتشرة لتوزيع ” كريم ” مجهول التركيز والتصنيع وليس مرخص رسميًا.

ونشر ” النمر ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، الرسالة الخاصة بتوزيع الكريم المجهول، قائلًا ” لا تأخذ أبدًا دواءً مجهول الهوية “.

وكانت انتشرت رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي ترويج ل ” كريم ” يستخدم في علاج بعض الجروح، كجروح السكر والحروق والغرغرينا والحزام الناري وغيرها، مرفقين صور كاذبة لأمراض مختلفة وأشخاص مجهولون لترويجه.