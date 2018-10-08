بدء الإعلان عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية

طلال الغامدي(صدى):

بدأت مجلة ” فرانس فوتبول ” الفرنسية، اليوم الاثنين، في الإعلان عن المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018؛ حيث ضمت قائمة المرشحين، سيرجيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين ومانشستر سيتي الإنجليزي، وجاريث بيل نجم منتخب ويلز وريال مدريد الإسبانى.

وشملت القائمة أيضًا إليسون حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزي، وكافاني نجم منتخب أوروجواي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني؛ فيما سيتم الكشف عن 30 مرشحًا للحصول على جائزة ” الكرة الذهبية ” ، و15 مرشحةً لجائزة أفضل لاعبة، و10 مرشحين لجائزة ” كوبا ” التي تمنح لأفضل لاعب صاعد فى العالم على مدار اليوم.

ومن المتوقع أن يتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قوائم المرشحين للحصول على جائزة ” الكرة الذهبية ” بعد الإنجازات الرائعة التى حققها طوال الموسم الماضي؛ فيما سيتم الكشف عن هوية الفائز بالجائزة في الثالث من ديسمبر المقبل.