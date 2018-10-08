رانجر 2019 تحصل على لقب الأفضل في فئتها من حيث العزم وقدرة السحب

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت فورد عن معلومات رسمية بخصوص سيارتها البيك أب رانجر متوسطة الحجم الجديدة كلياً ، وترتبط المعلومات بالنسخة بقوة 270 حصان من السيارة وعزم دوران 420 نيوتن متر تنبع من محرك ايكوبوست سعة 2.3 لتر رباعي الاسطوانات وقدرة السحب في السيارة تبلغ 3402 كجم كما يمكنها حمل حمولة تبلغ 843 كجم .

وقال ريك بولت رئيس المهندسين لفورد رانجر أن المركبة كبيرة وقادرة على العمل على الطرق المختلفة مع حمولة 843 كجم كحمولة قصوى وبالتالي يمكنها حمل قرابة نصف الطن من الأغراض لتساعدكم في المغامرة الجديدة. وقالت فورد أن رانجر تعتبر الافضل في الحمولة في فئتها بالاضافة الي أنها الأفضل في فئتها في السحب وعزم الدوران للمحرك.

وتعتبر الافضل في فئتها بالنسبة للمنافسين في هذه العناصر بالنسبة للمنافسين بمحركات بنزين فقط. وتعتبر رانجر منافسة في الفئة متوسطة الحجم للبيك أب حيث تعتبر أول الموديلات القياسية في هذه الفئة بالنسبة لفورد في أمريكا الشمالية .