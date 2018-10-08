بالصور.. مواطن يعثر على 7 ربلات مطاطية داخل طبق الفول بجازان

تركي السالم(صدى):

عثر مواطن في قرية سمرة الجد التابعو لمركز عتود بمحافظة الدرب شمال جازان، على ربلات مطاطية داخل طبق الفول الذي كان يتناوله للفطور.

وأوضح المواطن أنه قام بشراء طبق الفول الصباحي المعاد عليه يوميًا من أحد المطاعم، ولكن الأمر اختلف صباح اليوم، حيث بعد الشراء والعودة للمنزل فوجئ بوجود 7 ربلات مطاطية داخل الطبق.

وقال ” الحمدلله لم يسبقني أحد من الأطفال إلى السفرة الصباحية ويتناولها ويحدث مالا تحمد عقباه “، مشيرًا إلى أنه قام بإبلاغ البلدية بهذا الأمر، وتم عمل اللازم.