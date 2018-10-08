استشهاد ” الجابري ” بالحد الجنوبي في قطاع الحرث

حمود العنزي(صدى):

تُوفي رئيس الرقباء عبدالله بن قاسم عيدان الجابري؛ من منسوبي القوات المسلحة، حيث استُشهد في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي بقطاع ” الحرث ” .

واستُشهد ” الجابري ” خلال قيامه بمهامه على الشريط الحدودي مع زملائه المرابطين، فيما سيتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بمحافظة العارضة.

وكانت ابنة الشهيد ” الجابري ” نورة قد التحقت بالفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بالكلية الجامعية بـ ” جزر فرسان ” تخصص ترجمة، وحاول والدها نقلها إلى كلية التربية بمحافظة العارضة لكن دون جدوى.

حيث أجبرته الظروف الاستثنائية التي مر بها في الحد الجنوبي لقطع الدراسة عن ابنته؛ لتبقى عاجزة عن مواصلة دراستها الجامعية، كما أن أصغر أولاده يعاني إعاقة حركية.