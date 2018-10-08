استشهاد ” الجابري ” بالحد الجنوبي في قطاع الحرث
تُوفي رئيس الرقباء عبدالله بن قاسم عيدان الجابري؛ من منسوبي القوات المسلحة، حيث استُشهد في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي بقطاع ” الحرث ” .
واستُشهد ” الجابري ” خلال قيامه بمهامه على الشريط الحدودي مع زملائه المرابطين، فيما سيتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بمحافظة العارضة.
وكانت ابنة الشهيد ” الجابري ” نورة قد التحقت بالفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بالكلية الجامعية بـ ” جزر فرسان ” تخصص ترجمة، وحاول والدها نقلها إلى كلية التربية بمحافظة العارضة لكن دون جدوى.
حيث أجبرته الظروف الاستثنائية التي مر بها في الحد الجنوبي لقطع الدراسة عن ابنته؛ لتبقى عاجزة عن مواصلة دراستها الجامعية، كما أن أصغر أولاده يعاني إعاقة حركية.
Reem[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمك ياولد عمو ويجعل مثواك الجنة ويصبر ذويك .
سالم[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفر له شهيد الوطن
الله يرزق اهله الصبر والسلوان
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون