” الحصيني ” يؤكد حدوث تقلبات جوية ممطرة على معظم مناطق المملكة
أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أن المنخفض المداري في بحر العرب تحول إلى عاصفة مدارية يطلق عليها اسم لبان.
وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سيحدث تقلبات جوية ممطرة على معظم المناطق بالتزامن مع المنخفض المداري في بحر العرب.
وأضاف: ” المياه تغلي في الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي يبدو أننا مقبلون -بإذن الله- على تقلبات جوية ممطرة على معظم المناطق، ويوافق هذا مع موسم من أهم مواسم الأمطار في المملكة وهو الوسم. “
Reem[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله الوسم قرب ويارب تمطر وتربع الديرة .
رااايق[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيب اللي فيه الخير ** إن شاء الله **