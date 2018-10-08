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” الحصيني ” يؤكد حدوث تقلبات جوية ممطرة على معظم مناطق المملكة

” الحصيني ” يؤكد حدوث تقلبات جوية ممطرة على معظم مناطق المملكة
عادل الحربي(صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عضو تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، أن المنخفض المداري في بحر العرب تحول إلى عاصفة مدارية يطلق عليها اسم لبان.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سيحدث تقلبات جوية ممطرة على معظم المناطق بالتزامن مع المنخفض المداري في بحر العرب.

وأضاف: ” المياه تغلي في الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي يبدو أننا مقبلون -بإذن الله- على تقلبات جوية ممطرة على معظم المناطق، ويوافق هذا مع موسم من أهم مواسم الأمطار في المملكة وهو الوسم. “


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله الوسم قرب ويارب تمطر وتربع الديرة .

[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجيب اللي فيه الخير ** إن شاء الله **

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