كشف أسباب تراجع أداء ريال مدريد خلال الموسم الحالي

ماجد محمد(صدى):

يدخل ريال مدريد في مأزق بعد استقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه نهاية الموسم الماضي، وبعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب المعلومات الواردة فإن هناك عدة أسباب وراء تراجع أداء ريال مدريد هذا الموسم ومن بينها: غياب رونالدو: فشل الفريق في التسجيل في مبارياته الأربع الأخيرة التي خسر منها ثلاثا، أي أنه لم يسجل على مدى 6 ساعات و49 دقيقة، وهي أسوأ سلسلة له منذ عام 1985.

كما أن خط الهجوم يفتقد إلى الفعالية، فإن خط الدفاع لا يدعو إلى الاطمئنان أيضاً لأن شباكه منيت بخمسة اهداف في آخر أربع مباريات، وهو أمر غير طبيعي لخط يضم في صفوفه ثلاثة من أصل أفضل أربعة مدافعين في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (فيفا)، بالإضافة الى تواجد البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس في مونديال روسيا 2018 بين الخشبات الثلاث، حيث إن قائد الفريق سيرجيو راموس أمضى الدقائق التسعين وهو يشاكس مع مهاجم الفريق المنافس جوناثان كاليري، أما زميله في قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران المسؤول الأول عن هدف سسكا موسكو الوحيد في دوري الأبطال منتصف الاسبوع الماضي، يتحمل مسؤولية هدف ألافيس أيضاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، كما أن كورتوا الأساسي في الدوري المحلي، والبديل قارياً يتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذا الهدف.

بالإضافة إلى إصابة لاعبين مؤثرين جداً في صفوف الفريق أبرزهم الظهيران البرازيلي مارسيلو وداني كارباخال، اللذان يقدمان الكثير لا سيما من الناحية الهجومية، ولم يتمكن الظهير الشاب ألفارو أودريوزولا من سد الثغرة، وغياب صانع الألعاب إيسكو عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، في حين انضم الى لائحة المصابين السبت الويلزي غاريث بايل وبنزيما.