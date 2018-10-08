بعد معاناة مع المرض.. دينا هارون تفارق الحياة

دمشق(صدى):

فارقت الفنانة السورية دينا هارون الحياة اليوم الاثنين، في مستشفى ” الأسد ” الجامعي في العاصمة دمشق؛ وذلك بعد معاناة مع مرض تضاربت الأقاويل عنه خلال الأيام الماضية.

وكشفت مصادر محلية أن ” دينا ” قامت بإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح وخرجت بعدها من العناية المشددة؛ وذلك قبل أن تعود إليها مجددًا بعد عجزها عن التنفس؛ لإصابتها ببعض الانتانات في رئتيها.

وفي ذات السياق، كانت شقيقتها الفنانة تولاي هارون قد أوضحت سابقًا أن ” دينا ” عانت من مشاكل تنفسية في صدرها ومشكلة في الأمعاء؛ وذلك بعد انتشار أنباء عن إصابتها بسرطان المعدة.

وقدمت دينا هارون مجموعة أعمال منها ” أحلامنا المؤجلة و حديث المرايا وزمان الصمت وأشواك ناعمة وأسياد المال والهشيم والخط الأحمر والخبز الحرام وتعب المشوار ” ، وكان عملها الأخير عام 2014 مسلسل ” الحب كله ” .