بعد معاناة مع المرض.. دينا هارون تفارق الحياة
فارقت الفنانة السورية دينا هارون الحياة اليوم الاثنين، في مستشفى ” الأسد ” الجامعي في العاصمة دمشق؛ وذلك بعد معاناة مع مرض تضاربت الأقاويل عنه خلال الأيام الماضية.
وكشفت مصادر محلية أن ” دينا ” قامت بإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح وخرجت بعدها من العناية المشددة؛ وذلك قبل أن تعود إليها مجددًا بعد عجزها عن التنفس؛ لإصابتها ببعض الانتانات في رئتيها.
وفي ذات السياق، كانت شقيقتها الفنانة تولاي هارون قد أوضحت سابقًا أن ” دينا ” عانت من مشاكل تنفسية في صدرها ومشكلة في الأمعاء؛ وذلك بعد انتشار أنباء عن إصابتها بسرطان المعدة.
وقدمت دينا هارون مجموعة أعمال منها ” أحلامنا المؤجلة و حديث المرايا وزمان الصمت وأشواك ناعمة وأسياد المال والهشيم والخط الأحمر والخبز الحرام وتعب المشوار ” ، وكان عملها الأخير عام 2014 مسلسل ” الحب كله ” .
Reem[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمها يارب .
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمها😢الدنيا قصيرة😔
قوقاز[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 49 دقيقة
أتباع بشار هم أتباع إيران وحزب اليشطان وش دخلنا فيهم ماتو ولا انحرقو قامو بقتل ملايين السنه في سوريا بتعديب والكماوي وأنواع القتل هل في أحد يعتقد أن فيهم خير يعشو في السعوديه من خيرها ويرسلو الأموال لبشار وإيران وهولاء مثل إدخال الحيه على بيتك ياتقرصك ياتعصرك
قوقاز[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 41 دقيقة
يجب على االدوله السعوديه التخلص من جميع أتباع بشار و الحوثيين عل أراضيها لأنهم مافيهم خير لبلدهم حتى يصير فيهم خير لسعوديه ماغير الحقد والعداء وجمع الأموال لإيران نحن في حالت حرب الطيبه الزايده ماتنفع ماتو ألاف السوريات بالقتل والتعديب الاغتصاب من قبل بشار وإيران الله لا يرحمها
رااايق[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 20 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون ***