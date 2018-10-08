الإعلان عن بدء بيع تذاكر لقاء العراق والأرجنتين بالدورة الرباعية

نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الاثنين، عن بدء بيع تذاكر مباراة العراق والأرجنتين التي تقام، يوم الخميس المقبل، في إطار الدورة الرباعية الدولية التي تنظمها المملكة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 15 ريالًا للدرجة الموحدة للعائلات والأفراد، فيما يتم بيع تذكرة المنصة الفضية مقابل 500 ريال، وتذكرة المنصة الذهبية مقابل 750 ريالًا.

ومن الجدير بالذكر، أن الدورة الرباعية التي تنظمها المملكة، يشارط بها منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق والمنتخب الوطني.