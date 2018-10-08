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وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البحرين لدى المملكة

وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البحرين لدى المملكة
سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة اليوم ، الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة .

وخلال الاستقبال جرى بحث مشاركة مملكة البحرين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثالث والثلاثين ، في إطار أواصر الأخوة والمحبة التي تتجسد بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المناسبة .

حضر الاستقبال معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض ، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري .


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