تذاكر قطار الحرمين غير قابلة للتحويل وتغلق قبل 10 دقائق

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن معلومات جديدة حول تذاكر قطار الحرمين السريع الذي تم تشغيله رسميًا خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن تذاكر قطار الحرمين السريع ستكون غير قابلة للتحويل، حيث يستخدمها الشخص المدون اسمه على التذكرة فقط، كما أنه سيتم إغلاق مكاتب التذاكر بالمحطات قبل وقت المغادرة المحدد بـ10 دقائق.

يُذكر أن مدير عام المشروع محمد فدا، أعلن في وقت سابق أنه تمت إتاحة الحجز والاستفسار وإصدار التذاكر إلكترونيًا عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع على الانترنت، بالإضافة إلى محطات القطار الأربع بمكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.