نجوم ” التانجو ” تتساقط خارج الملعب

نواف السالم(صدى):

تعرض المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ” التانجو ” لمأزق خطير نتيجة إصابة 4 من أبرز لاعبيه دفعةً واحدة وذلك قبل أيام قليلة من مباراتيه الوديتين أمام العراق والبرازيل .

ووفقاً لترتيب الأحداث أصيب الحارس فرانكو أرماني خلال المباراة التي فاز بها فريقه ريفر بليت أمس الأحد أمام سارمينتو في بطولة كأس الأرجنتين.

كما تعرض أرماني لشد في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، بالإضافة إلى وقوع إصابات سابقة لكل من غونزالو مارتينيز وإزيكيل بالاسيوس وآلان فرانكو ليضطر المدير الفني المؤقت للأرجنتين ليونيل سكالوني . إلى استدعاء حارس نادي تايريز، جويدو هيريرا.

ومن المقرر أن يقوم المنتخب الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة بجولة في المملكة العربية السعودية، بعد لقاء العراق في 11 أكتوبر الجاري ومواجهة البرازيل في مباراة كلاسيكو كرة القدم بأمريكا الجنوبية في 16 من الشهر نفسه ..