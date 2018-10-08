بالفيديو.. الإعفاء عن مواطن في ساحة القصاص بتبوك

محمود البلوي(صدى):

‏أظهر مقطع فيديو، لحظة إعفاء مواطن عن آخر في ساحة القصاص بمنطقة تبوك؛ حيث جاءت المشاهد مؤثرة.

وتنازل المواطن زايد جابر العسيري عن أحمد محمد السحيمي البلوي وأعفى عنه، صباح اليوم الاثنين ١٤٤٠/١/٢٨ هـ، في ساحة القصاص بتبوك.

وأوضح الفيديو، اللحظات المهيبة والمؤثرة للأعفاء عن ” البلوي ” وسط تكبير وتهليل المتواجدين؛ حيث قال الله تعالى : ” وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ” .