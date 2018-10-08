بالفيديو.. الإعفاء عن مواطن في ساحة القصاص بتبوك
أظهر مقطع فيديو، لحظة إعفاء مواطن عن آخر في ساحة القصاص بمنطقة تبوك؛ حيث جاءت المشاهد مؤثرة.
وتنازل المواطن زايد جابر العسيري عن أحمد محمد السحيمي البلوي وأعفى عنه، صباح اليوم الاثنين ١٤٤٠/١/٢٨ هـ، في ساحة القصاص بتبوك.
وأوضح الفيديو، اللحظات المهيبة والمؤثرة للأعفاء عن ” البلوي ” وسط تكبير وتهليل المتواجدين؛ حيث قال الله تعالى : ” وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55561 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير ، وجعلها في موازين اعماله ,, آمين ,,
Reem[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ” .
الله يجزاهم خير
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خارج النص ” أول مرة أدري السحيمي بلوي
احسب السحيمي حربي .
هزيم[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين
وانتي وش يهمك ياريم؟
بتصيرين خبيرة انساب.
Reem[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 38 دقيقة
هههه والنعم بالجميع ياهزيم الرعد , بس إحب إعرف من باب الفضول ليس إلا .