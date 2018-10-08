سجن وجلد شاب حاول الاعتداء على فتاة وفعل الفاحشة بها في مكة

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بالسجن ثلاث سنوات والجلد 300 جلدة، على شاب في العقد الثالث من العمر، بعد إدانته بالاعتداء على فتاة ومحاولة فعل الفاحشة بها؛ كما حكمت المحكمة بسجن الشاب أربعة أشهر بعد انقضاء السنوات الثلاث ومصادرة جواله، لإرساله ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.

وكشفت تفاصيل القضية، أن الشاب تعرف على الفتاة من خلال موقع تسوق إلكتروني شهير، حيث طلب منها شراء قطتها التي عرضتها للبيع بالموقع، كما أبلغها أنه يقوم بتوصيل مشاوير بسيارته الخاصة؛ حيث طلبت منه الفتاة في وقت لاحق إيصالها وصديقتها من مكة المكرمة إلى جدة.

وفي أثناء سيره بهما، في طريق مكة – جدة القديم دخل إلى طريق صحراوي مختصر وأوقف سيارته وحاول الاعتداء على إحداهن، كما عثرت الجهات الضبطية في جوال الشاب على محادثات مع الفتاة يمازحها ويطلب منها الاهتمام به، ويدعوها للخروج معه مقابل مبلغ مالي وأن تحضر له فتاة أخرى تخرج معه في أي وقت مقابل مبلغ مالي.

وأكد الشاب أن الفتاة هي من عرضت عليه نفسها مقابل إعطائها أربعة آلاف ريال، وظهرت عليه ملامح التوتر والارتباك في أثناء التحقيق وكثرة مقاطعته للفتاتين في أثناء مواجهته بهما للكشف عن تفاصيل الواقعة.