نصائح غذائية لتقوية الذاكرة وتحسين استيعاب أبنائك في الدراسة

أماني الغامدي(صدى):

تحاول كل أم أن تعتني بصحة أبنائها خلال الدراسة، للمجهود المضاعف الذي يبذلونه، من الاستيقاظ يوميا مبكرا، وقضاء ساعات طويلة في تلقي المعلومات، إلى جانب الأنشطة الرياضية التي يمارسونها خلال اليوم الدراسي، مع استكمال اليوم في البيت ما بين أداء الواجبات والدروس، والمذاكرة.

ويشير الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، إلى أنه لابد أن تهتم كل أم بما تقدمه من أطعمة ومشروبات لأبنائها، خلال الدراسة، وأن تختار كل ما هو مفيد وصحي، فهناك أطعمة ومشروبات، تحفز عمل المخ، للمزيد من التركيز والاستيعاب.

ويستعرض أحمد دياب في السطور التالية، أهم ملامح النظام الغذائي، الذي يجب أن تتبعه كل أم مع أبنائها خلال الدراسة.

الكلوين :

وهي المادة المسئولة عن تبادل المعلومات بين خلايا المخ، وتوجد هذه المادة في صفار البيض واللبن واللحوم والأسماك، ومن الممكن للطالب أن يحصل على احتياجاته منها أيضا بتناول كوب بليلة باللبن، أو بتناول السوداني مع وجبة الإفطار.

الفوليك أسيد :

وهي مادة تساعد على تحسين كفاءة المخ للطلاب، والمأكولات التي تحتوي عليها هي الخس والسبانخ والبصل والجزر.

الفوسفور :

يلعب دورا هاما في تحسين الذاكرة، ويمكن الحصول عليه من تناول بيضة واحدة يوميا مع وجبة الإفطار، أو كوب من اللبن الحليب الدافئ قبل النوم، أو تناول الأسماك مرتين في الأسبوع.

المنجنيز :

يساعد على التغذية الجيدة للمخ، ويوجد في البقول مثل الفول والعدس، كما يوجد في جنين القمح والفواكه، وأيضا في الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والبليلة.

الحديد :

يعمل على تحسين كفاءة المخ، والذي نحصل عليه من تناول ملعقة عسل أسود يوميا مع وجبة الإفطار.

وأخيرا ينصح دكتور أحمد بالتركيز على بعض المشروبات، التي تساعد على تحسين الاستيعاب والذاكرة، مثل الينسون والزنجبيل وعصير الليمون، كما يجب التقليل من الوجبات الجاهزة والمعلبات والمشروبات المعلبة.