الإنتربول السعودي يسترد مطلوبا للمملكة لتنفيذ حكم بمبلغ مالي
استرد الإنتربول السعودي أمس مواطنا سعودياً مطلوباً لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بمبلغ وقدره (29,656,952.44) تسعة وعشرون مليون ريال وست مئة وستة وخمسون ألفاً وتسع مئة واثنان وخمسون ريالاً وأربع وأربعون هللة.
وباشر الإنتربول السعودي التعميم الدولي لملاحقة المواطن السعودي في إطار جهوده للتصدي للنشاطات الإجرامية، وتقديم مرتكبيها الهاربين للعدالة أمام الجهات القضائية بالمملكة.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء الـ 192 دولة بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بمختلف صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين بالخارج.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55560 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن ,,
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 1 ساعة
اين المفر نجيبك يعني نجيبك التراخي كان في زمان وولى كلمة لن ينجوا كان من كان من الفاسدين تنفذ بحذافيرها وبعض السذج يعتبرها كلمه فقط لا السعودية الان قول وعمل كذا الشغل ولا بلاش بلد العز والفخر والقوة بإذن الله سبحانه ٠