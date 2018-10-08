بنوك إيرانية تكشر عن أنيابها وتطبق العقوبات الدولية على الكيانات الداخلية

طهران(صدى):

قررت البنوك الإيرانية تطبيق العقوبات المصرفية على الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات الأمريكية.

وأظهرت وثيقة صدور تعليمات للبنوك بعدم التعامل مع الأفراد والكيانات التي شملتها قائمة عقوبات الأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا وخاصة وزارة الخزانة الأمريكية، وجاء في الوثيقة أن الدائرة العامة لمكافحة غسيل الأموال، وبموجب إعلان البنك المركزي الإيراني لفروعه وكافة الدوائر المرتبطة، تطلب تقديم استفسار حول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، قبل تقديم أية خدمات لهم.

وأشار إلى أن تطبيق هذه العقوبات على الكيانات المحلية والدوائر الداخلية يعني تجاوز الخطوط الحمراء للنظام والخضوع للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أنه نظراً لوجود قائمة العقوبات يجب التدقيق في أسماء شركات الشحن قبل إصدار تعليمات لهم بتزويدها بالعملة الأجنبية أو الأوراق المالية.

ويعتبر تطبيق هذه التعليمات دليل على أن إيران بدأت بشكل ذاتي في الالتزام بالعقوبات.