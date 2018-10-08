لاعبو النصر الدوليين بين التنزه وتجمعات منتخباتهم

ماجد محمد(صدى):

يتوزع لاعبو نادي النصر الدوليين بين قضاء إجازة والتجمعات الخاصة بمنتخباتهم؛ حيث اتجه البرازيليون برونو أوفيني، وجوليانو دي باولا، وبيتروس أراوخو، لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى مدينة دبي الإماراتية أمس الأول، لقضاء إجازة قصيرة.

وسافر المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى الدار البيضاء في بلاده، لزيارة والدته؛ فيما التحق أجانب النصر الأربعة الآخرون، وهم المغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، والأسترالي براد جونز، والبيروفي كريستيان راموس، بتجمعات منتخباتهم، للمشاركة في مباريات ودية.