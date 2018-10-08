السعودى ” أحمد العداوي ” يفوز بالميدالية الذهبية الأولى بدورة جاكرتا 2018

نواف السالم(صدى):

تمكن لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة أحمد عداوي ” اللذي لم يتجاوز الثامنة عشر ” من إنجاز نجاح باهر ورفع اسم المملكة بعد أن نال الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية ” جاكرتا 2018 ” و التي تعد الأولى من نوعها للمنتخب في منافسات سباق 200 متر شلل دماغي T35 بزمن 30.14 ث.

من جانبه تقدم رئيس وفد المملكة للألعاب البارالمبية الاسيوية عسكر الحارثي بالتهنئة للاعب معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية السعودية على الدعم الذي يلقاه أبناء الوطن في المجالات كافة والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات ورفع اسم المملكة في المحافل كافة .