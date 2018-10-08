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شرطة الجوف تنفذ حملات تفتيش وتضبط عددا من المخالفين

شرطة الجوف تنفذ حملات تفتيش وتضبط عددا من المخالفين
سعيد العجل(صدى):

نفذت شرطة الجوف يوم الاحد الموافق ٢٧-١-١٤٤٠ هـ حملات تفتيش بالمنطقة وذلك استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) .

وجاءت الحملات على النحو التالي:

–  قوة الضبط الميداني وبمشاركة مفتشي مكتب العمل حملة على محلات الاواني المنزلية -سوق الخضار والتمور .
  
–  شرطة محافظة طبرجل حملة مماثلة بالمحافظة على سوق الاعلاف والمنطقة الصناعية اليوم نفسه. 

نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .

 وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .


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