شرطة الجوف تنفذ حملات تفتيش وتضبط عددا من المخالفين
نفذت شرطة الجوف يوم الاحد الموافق ٢٧-١-١٤٤٠ هـ حملات تفتيش بالمنطقة وذلك استمراراً للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) .
وجاءت الحملات على النحو التالي:
– قوة الضبط الميداني وبمشاركة مفتشي مكتب العمل حملة على محلات الاواني المنزلية -سوق الخضار والتمور .
– شرطة محافظة طبرجل حملة مماثلة بالمحافظة على سوق الاعلاف والمنطقة الصناعية اليوم نفسه.
نتج عن تلك الحملات ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل .
وجرى إحالتهم الى الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المتعلقة بمخالفاتهم حسب المتبع نظاماً .هذا والله الموفق .
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