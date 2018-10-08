التعدي على معلم بالضرب داخل فصل بإحدى مدارس ” الرس “
تعرض معلم في إحدى مدارس ضرية التابعة لإدارة تعليم الرس، للاعتداء بالضرب من قبل طالب وشقيقه داخل الفصل ؛ حينما كان يحاول التفاهم مع أحد الطلاب إما بالانضباط أو إخراجه للإدارة بداية الحصة السابعة لينظروا في أمره.
وأوضح المعلم أنه فجأة فزع أخوه وشد محزمة قادمًا من آخر الفصل للمعلم لينقض انقضاص الجوارح على الفريسة، فتشجع أخوه الأول واعتدى على المعلم؛ فاندلعت معركة لا يُعرف أطرافها، وحاول أحدهم طعن المعلم بآلة حادة فمنعه المعلم لتصيب يده اليسرى، وتناول أحدهم عصا ” المكنسة ” وهو يهدد محذرًا ومنذرًا.
وتدخل الطلاب في المعركة؛ مصطحبين معلمهم خارج الفصل الدراسي؛ بينما اتصل بالشرطة التي حضرت وسجلت محضرًا بالواقعة ، فيما طالب المعلم بالعودة للكاميرات لضبط من قام بمسكه وسحبه أرضًا خارج الفصل، وهم ثلاثة طلاب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55561 ] نشر منذ 3 ساعات
لايستقيم الوضع الا بوضع العصى في يد المعلم ,,
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 ساعات
فزعة مظاربين يخرب عقولكم
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2607 ] نشر منذ 3 ساعات
المشكلة تعود الى التربية
في المنزل فاصبح لايحترم
صغير ولاكبير .
تلقاه مثل الثور خارج المنزل
بس ينطح كل من قابلة.
مغرد[ عدد التعليقات: 2317 ] نشر منذ 3 ساعات
لو يجينى ولدلى يقول ضربت معلم ضربته الين يعض الارض وادبته مضبوط
هزيم[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 3 ساعات
هؤلاء سفله وقليلين تربيه.
وامثال هؤلاء ليسو من الددراسه والتعليم بشي .
هؤلاء فيهم الاجرام من صغرهم ، وبالتاكيد هم في الشارع اسوء بكثير من الحاله التي هم عليها في داخل المدرسهز
والله اتمنى.. ثم اتمنى ..ثم اتمنى.
ان يكون هناك اتخاذ اجراء صارم من وزارة التعليم حيث انه كثر التعدي على المدرسين، فلو ان الطالب المعتدي على المدرس يفصل او يمنع من الدراسه لمدة سنتين على الاقل لفهم.
ولكن يجب ان يكون هناك ايضا اجراء حازم من وزارة الداخليه، فلو انه فصل وجلس في البيت كان يحصل هؤلاء على مبتغاهم من الراحه ، ولكن يفصل من المدرسه ويسجن مده لاتقل عن خمس سنوات ويأخذ منه تعهد بعدم التعرض .
والله لو يتخذ هذا الاجراء الصارم.
لنضبط هؤلاء الاشكال من الهمج، وياليت يكون من ضمن العقاب ان لايرجع الى الدراسه الابعد قضاء مدة فصله ، واحضار اثبات من مغسلة الوتى انه غسل فيها بمده لاتقل عن سنه.
علشان يتعض ويعتبر هؤلاء الهمج.
الله يرحم زمان اول.
زمان( لك اللحم ولنا العظم)
فقد تخرج رجال فعلن رجال بمعنى الكلمه لا تعليما ولا اخلاقا .
منهم من اصبح مهندس ومنهم من اصبح طيار ومنهم من اصبح معلم ..زومنهم ومنهم.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4479 ] نشر منذ 3 ساعات
لن نحكم ع طرف دون طرف
وغدا لناظريه قريب
نعم انا مع احترام المعلم والمعلمه
ولكني ايضا ضد العنف والأرهاب النفسي والبدني
ضد الطلاب ولست مع المثل لك الحم ولي العظم هذا تخلق وجهل ورجعيه الىالقروس السحيقة
لا يقرهـ عقل ولا منطق ولا دين ولا إنسانية
كلا الا عتداءين غير حضاريين هناك فجوة ما بين المعلم والطالب
منها ربما يكون الأعلام له دور بشكل او بآخر في ذلك منها عدم ثقافة الطفل بحقول المعلمه والمعلمة
ومنها ايضا عدم المام بعض المعلمين والمعلمات ان هذا طالب انسان لديه كرامة واحساس ودم
لا ينبغي ان تهينه او ان تجرح كرامته حتى لا تحدث لديه ترسبات نفسيه ثم ينقض عليك وتكون انت السبب
فيما وصل اليه الطالب من احتقان نفسي ضدك ايها المعلم
سالم[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 2 ساعتين
اول نخاف نشوف الاستاذ في الشارع
ونحترمه كأب لنا
والحين هناك طلبه مشكوك في امرهم عقليا ؟؟؟؟؟
صايرين فتوه
لا احترام ولاتقديرللمعلم الا من رحم الله
المفروض فصل ويعين جندي عسكري وعلى طول للحد الجنوبي
عشان يتربى صح
هزيم[ عدد التعليقات: 236 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخي عذب الرحيل
تعليقك على العين والراس.
احب اوضحلك نقطه ، لو تسمح لي.
حتى ولو كان هناك فجوه بين الطالب والمعلم كما ذكرت ، هل يبرر ذلك تعديهم على المدرس ؟؟؟؟
يعني لو قتلو المعلم ومات نقول بسبب فجوتك اللي تكلمت عنها؟؟؟؟
هل هذا منطق يا عذب الرحيل؟
يوجد عدة طرق لحل الفجوه بين المعلم والطالب وليس بالهمجيه والعنف.
لا بتعدي المعلم على الطالب ولا بتعدي الطالب على المعلم.
افهمت يا راعي الفجوه ..والترسبات النفسيه.
اتوقع لو قتلو المعلم وبعدين طيرو رقابهم راح تروح الترسبات.
وسلامتك ياعذب.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين
بقترح على التعليم تنتدب النازر بورعي البورعي للمدرسه دوت ..عشان يأدبهم 💪💪ويخليهم يمشوا على الفطير المشلتت ما يخربطوه
عبد الله المطيري[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين
ورعان آخر زمن
رااايق[ عدد التعليقات: 5610 ] نشر منذ 56 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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للأسف ما صار فيه أحترام للمعلم **!!!!
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((( قم للمعلم وفه التبجيلا ** كاد المعلم أن يكون رسولا ))) *** أمير الشعراء أحمد شوقي **