التعدي على معلم بالضرب داخل فصل بإحدى مدارس ” الرس “

سالم المطيري(صدى):

تعرض معلم في إحدى مدارس ضرية التابعة لإدارة تعليم الرس، للاعتداء بالضرب من قبل طالب وشقيقه داخل الفصل ؛ حينما كان يحاول التفاهم مع أحد الطلاب إما بالانضباط أو إخراجه للإدارة بداية الحصة السابعة لينظروا في أمره.

وأوضح المعلم أنه فجأة فزع أخوه وشد محزمة قادمًا من آخر الفصل للمعلم لينقض انقضاص الجوارح على الفريسة، فتشجع أخوه الأول واعتدى على المعلم؛ فاندلعت معركة لا يُعرف أطرافها، وحاول أحدهم طعن المعلم بآلة حادة فمنعه المعلم لتصيب يده اليسرى، وتناول أحدهم عصا ” المكنسة ” وهو يهدد محذرًا ومنذرًا.

وتدخل الطلاب في المعركة؛ مصطحبين معلمهم خارج الفصل الدراسي؛ بينما اتصل بالشرطة التي حضرت وسجلت محضرًا بالواقعة ، فيما طالب المعلم بالعودة للكاميرات لضبط من قام بمسكه وسحبه أرضًا خارج الفصل، وهم ثلاثة طلاب.