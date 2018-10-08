الرياض(صدى):

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو لشخص يعتدي على فتاة وأطفال في شارع عام بالرياض.

ويظهر في الفيديو الفتاة وهي تحاول الدفاع عن نفسها وكذلك عدد من الأطفال يحاولون منعه من ضربها ولكنهم لم يستطيعوا ذلك .

وتعددت التفسيرات حول المقطع، حيث قيل أن المقطع عبارة عن تمثيل نظراً لسماع صوت ضحك في نهايته، وسط مطالبات بالتحقيق فيه.