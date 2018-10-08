فيديو لشخص يعتدي على فتاة وأطفال في شارع عام بالرياض
نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو لشخص يعتدي على فتاة وأطفال في شارع عام بالرياض.
ويظهر في الفيديو الفتاة وهي تحاول الدفاع عن نفسها وكذلك عدد من الأطفال يحاولون منعه من ضربها ولكنهم لم يستطيعوا ذلك .
وتعددت التفسيرات حول المقطع، حيث قيل أن المقطع عبارة عن تمثيل نظراً لسماع صوت ضحك في نهايته، وسط مطالبات بالتحقيق فيه.
Reem[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين
إللي يمد يده ع بنت ناقص رجولة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55561 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلهم ودوهم مزبن الجاني ، هم واللي تصارخ ,,
,, قطع صوت .. اي والله ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32507 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش معه
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
سواء كان تنسيل او حأيأه.. لابد يتمسكو ويأدب الغلطان….. أومال أيه
….دوأو على بورعي
ابو منار[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 21 دقيقة
الاحياء القديمه مشكله
وباختصار واضح رقم اللوحه ونوعية السيارة الشغله بسيطه