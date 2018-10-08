  • الإثنين 8

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فيديو لشخص يعتدي على فتاة وأطفال في شارع عام بالرياض

فيديو لشخص يعتدي على فتاة وأطفال في شارع عام بالرياض

فيديو لشخص يعتدي على فتاة وأطفال في شارع عام بالرياض
الرياض(صدى):

نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو لشخص يعتدي على فتاة وأطفال في شارع عام بالرياض.

ويظهر في الفيديو الفتاة وهي تحاول الدفاع عن نفسها وكذلك عدد من الأطفال يحاولون منعه من ضربها ولكنهم لم يستطيعوا ذلك .

وتعددت التفسيرات حول المقطع، حيث قيل أن المقطع عبارة عن تمثيل نظراً لسماع صوت ضحك في نهايته، وسط مطالبات بالتحقيق فيه.


الوسوم:,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 557 ] نشر منذ 2 ساعتين

إللي يمد يده ع بنت ناقص رجولة

[ عدد التعليقات: 55561 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلهم ودوهم مزبن الجاني ، هم واللي تصارخ ,,

,, قطع صوت .. اي والله ,,

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

سواء كان تنسيل او حأيأه.. لابد يتمسكو ويأدب الغلطان….. أومال أيه
….دوأو على بورعي

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 21 دقيقة

الاحياء القديمه مشكله
وباختصار واضح رقم اللوحه ونوعية السيارة الشغله بسيطه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *