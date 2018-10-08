” اليمن الحزين ” .. وفيات بالجملة وفقدان للبصر وبتر للأعضاء على يد مليشيات الحوثي

فهمي محمد(صدى):

على الرغم من أن جمهورية اليمن الشقيقة معروفة بالـ ” اليمن السعيد ” إلا أننا لا نستطيع إلا أن نصفها بالحزن في ظل تردي الأوضاع والإنتهاكات التى يتعرض لها الآلاف على يد مليشيات الحوثي الإيرانية .

وأكدت بيانات حقوقية حديثة وفاة أكثر من 120 شخصاً داخل سجون الحوثي ووقوع إنتهاكات خطيرة وحالات تعذيب بلغت حد فقد البصر وبتر الأعضاء داخل سجون سرية جديدة تكتظ بعشرات المختطفين على يد الميلشيات .

ووفقاً للمنظمات الحقوقية أنشأت الميليشيات سجناً داخل معسكر 48 في صنعاء، الذي يحتله المتمردون منذ انقلابهم على الشرعية ، بخلاف آلالاف السجناء المعذبين في سجون الميلشيات ومعتقلاتها .

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأيام القليلة عمليات دهم واقتحام للمنازل أعقبتها حملات الإعتقالات بهدف إجبار السجناء على الإعتراف بتهم ألصقتها بهم المليشيات.

ومن المعروف استهداف الملشيات للصحفيين والمحامين والأطباء والأكاديميين والموظفين وغيرهم من الطبة المثقفة ممن لا يظهرون الولاء لهم خلال اكثر من 4 سنوات منذ الإنقلاب على السلطة الشرعية .