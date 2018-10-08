بالفيديو.. أحمد زاهر يكشف من هو ” معذب الفنانين “

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان أحمد زاهر، من هو الشخص الذي وصفه بـ ” معذب الفنانين ” ، لافتًا إلى أنه مدرب اللياقة البدنية محمد أبو النجا، والذي عادة يقصده نجوم الأكشن للظهور بلياقه بدنية قوية خلال أعمالهم الفنية.

ويعرف ” أبو النجا ” بمساعدة العديد من الفنانين بالظهور بمظهر جيد والوصول إلى لياقة بدنية جيدة، ومن ضمنهم الفنان ياسر جلال، والذي لاحظ الجمهور ظهوره بفورمة جيدة، خلال مسلسل ” رحيم ” الذي عرض فى شهر رمضان الماضي.

وشارك ” أبو النجا ” في مسلسل ” رحيم ” كممثل؛ فيما يظهر الفنان أحمد زاهر فى ” فيديو” خلال أدائه أحد التمارين الرياضية، معلقًا:” أبو النجا معذب الفنانين “.