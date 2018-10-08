وفاة مقيم في حريق بمبنى تجاري بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

باشر مدني خميس مشيط صباح اليوم الاثنين، بلاغا عن نشوب حريق في مبنى تجاري سكني مكون من ثلاثة ادوار تحتوى (10) شقق سكنية على امتداد الدورين العلويين ومحلات تجارية بالدور الارضي بحي الخالدية بخميس مشيط .. حيث تركز الحريق بمجموعه كبيرة من الادوات الاثاث المنزلي والاسفنج المخزن بمدخل المبنى وعلى امتداد سلالم المبنى الداخلية.

وقد عملت فرق الدفاع المدني على مباشرة الحالة واخلاء ( 12) شخص لعمالة من جنسيات مختلفة منها 3 حالات تم نقلها للمستشفى تعرضت لاصابات باختناق وحروق و (9) حالات تم معالجتهم بالموقع من قبل مسعفي الهلال الاحمر نتيجة تعرضهم لاختناق جراء الدخان المصاحب للحريق.

فيما نتج عن الحادث حالة (واحده) وفاة لمقيم من جنسية عربية رحمه الله .. وجرى احتواء واخماد الحريق ومنع انتشاره للبنايات والمحلات التجارية المجاورة وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة للحادث

اوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي.