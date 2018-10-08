” الثنيان ” يكشف عن الأندية الثلاثة التي لن يخرج لقب الدوري عنها

طلال الغامدي(صدى):

قال نجم المنتخب السابق ونادي الهلال يوسف الثنيان إن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لن يخرج عن ثلاثة أندية هي الهلال والنصر والأهلي.

وأشار الثنيان إلى أن الفرق التي تأهلت لدور الـ16 من مسابقة كأس الشيخ زايد للأندية العربية المحترفة جميعها قوية، ولا يمكن توقع من سيتأهل لدور الثمانية، وستتضح الصورة بعد مباريات الذهاب.

وذكر أن الفرق السعودية في اعتقادي أن لها حظوظا كبيرة في التأهل لدور الثمانية عطفاً على المستويات والنتائج التي حققتها في دور الـ32، أضف إلى ذلك الإمكانات والعناصر التي ستكون إضافة فنية خاصة بعد التعاقدات الجيدة قبل بداية الموسم.