أمريكا والصين يتبادلا ” التوبيخ ” بدلا من العلاقات الثنائية

واشنطن(صدى):

تبادل وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والصيني وانغ يي، ” التوبيخ ” خلال اجتماعًا جميع بينهما اليوم الاثنين، بدلًا من تبادل العلاقات الثنائية بين البلدية كما اعتدنا من اجتماعات وزراء الخارجية.

واستهل كل من الوزيرين اجتماعهما بـ” التوبيخ ” حول تدهور العلاقات الثانئية بين البلدين، حيث قال وزير الخارجية الصيني ” مؤخرًا وفيما كان الجانب الأمريكي يصعّد باستمرار النزاع التجاري مع الصين تبنى أيضًا سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بملف تايوان بما يضر بحقوق الصين، كما وجه انتقادات لا أساس لها لسياسات الصين الداخلية والخارجية “.

وأكد ” وانغ ” أن هذه السياسات الأمريكية تشكل هجومًا مباشرًا على الثقة المتبادلة، كما أنه ألقى بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية، مطالبًا الجانب الأمريكي بالكف عن هذا النوع من الإجراءات الخاطئة.

وفي المقابل، علق وزير الخارجية الأمريكي، مؤكدًا أن بلاده لديها خلافات جوهرية بشأن الملفات التي ذكرتها، قائلًا ” لدينا قلق عميق بشأن الأفعال التي اتخذتها الصين، وأتطلع لأن تسنح الفرصة لمناقشة كل منها اليوم لأن هذه علاقة مهمة جدًا “.

كما اختلف بومبيو مع وانغ علنًا بشأن الجانب المسؤول عن إلغاء حوار أمني ثنائي كان من المقرر عقده في بكين هذا الشهر.