في خطوة مفاجأة.. مدرسة عالمية بجدة ترفض استقبال طلابها

نايف السالم(صدى):

في خطوة مفاجأة وغريبة لأولياء الأمور والطلاب أعلنت مدرسة عالمية للجنسية الآسيوية في حي الرحاب بجدة عن عدم إستقبال الطلاب وتحويلهم إلى مدرسة الطالبات كفترة مسائية وذلك تنفيذاً لحكم قضائي بإخلاء مبني المدرسة من الطلب والأثاث وتسليمه للمالك خلال 24 ساعة .

وأكدت إدارة المدرسة أن القضاء اشترط عليها أنه في حالة انقضاء الفترة المحددة وعدم تسليم المبني، يتم تطبيق التنفيذ بالقوة الجبرية، ووقوع عقوبات على الإدارة حسب اللائحة التنفيذية.

جدير بالذكر أن القضية بدأت بخلاف بين مالك العقار وإدارة المدرسة لأمور مالية، وأحيلت القضية للتنفيذ، وصدر قرار من محكمة التنفيذ بإخلاء المبني وتسليمه للمالك .