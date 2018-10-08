كارينيو يتخطى الانتقادات ويحصل على الأفضل

طلال الغامدي(صدى):

حاز الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفني لنادي النصر، على أفضل مدرب بعدما أحكم الفريق صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جامعًا بـ15 نقطة.

وحقق العالمي فوزًا ساحقًا على الحزم بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، كما حصل النصر على أفضل فريق ونور الدين مرابط على أفضل لاعب؛ فيما لا يزال الاتحاد يواصل نزيف النقاط بخسارته الرابعة.

وعلى جانب آخر، حقق الباطن أول انتصار بفوزه على أحد بهدف نظير، في الوقت الذي استمرت البطاقة الحمراء في الظهور للجولة الخامسة على التوالي.