براتب 140 ألف دولار.. أستراليا تُعلن عن حاجتها لآلاف الموظفين
أعلنت شركات العمالة في أستراليا عن حاجتها لآلاف الموظفين بمتوسط رواتب سنوية يبلغ 140 ألف دولار؛ وذلك بالتزامن مع استعادة صناعة ” التعدين ” في أستراليا لعافيتها.
وعن الوظائف التي أعلنت عنها، فإن الشركان أعلنت عن حاجتها لموظفين في مجالات متنوعة بدءً من ” الطهاة وعمال النظافة إلى المهندسين وخبراء الميكانيكا ” ؛ وذلك بعد أن قلصت من عمالتها خلال السنوات الماضية.
يُذكر أن أسعار الفحم والحديد الخام شهدت تعافيًا بعد هبوطها الحاد عام 2016؛ مما شجع بالانتقال إلى ولايتي ” كوينزلاند ” وأستراليا الغربية؛ بحثًا عن مهن برواتب مجزية.
qlq[ عدد التعليقات: 4082 ] نشر منذ 4 ساعات
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حطو صفحة التواصل لهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55561 ] نشر منذ 3 ساعات
عرض مغري ,,
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
140 الف دولار بالسنة يعني 43 الف ريال بالشهر اعتقد فرصة عمل ممتازة للعاطلين عن العمل وخاصة المبتعثين العاطلين وهم كثر .
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 982 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياخوفي تروح وتوهق تطلع فلم عنتر شايل سيفه
الساعه بخمس جنيه والحسابه بتحسب ٠