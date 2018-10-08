براتب 140 ألف دولار.. أستراليا تُعلن عن حاجتها لآلاف الموظفين

كانبرا(صدى):

أعلنت شركات العمالة في أستراليا عن حاجتها لآلاف الموظفين بمتوسط رواتب سنوية يبلغ 140 ألف دولار؛ وذلك بالتزامن مع استعادة صناعة ” التعدين ” في أستراليا لعافيتها.

وعن الوظائف التي أعلنت عنها، فإن الشركان أعلنت عن حاجتها لموظفين في مجالات متنوعة بدءً من ” الطهاة وعمال النظافة إلى المهندسين وخبراء الميكانيكا ” ؛ وذلك بعد أن قلصت من عمالتها خلال السنوات الماضية.

يُذكر أن أسعار الفحم والحديد الخام شهدت تعافيًا بعد هبوطها الحاد عام 2016؛ مما شجع بالانتقال إلى ولايتي ” كوينزلاند ” وأستراليا الغربية؛ بحثًا عن مهن برواتب مجزية.