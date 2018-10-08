منة شلبي تخوض السباق الرمضاني ببطولة مطلقة في مسلسل جديد

أماني الغامدي(صدى):

تستعد الفنانة المصرية منة شلبي لتصوير مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث عقدت الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة جلسات عمل مكثفة لاختيار النص والفكرة الدرامية التي ستخوض من خلالها منة السباق الرمضاني، وكذلك اختيار المخرج.

وتخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، بعد تقديمها أكثر من بطولة مشتركة خلال الأعوام الماضية.

ويعرض لها حاليًا في السينما فيلم «تراب الماس»، من بطولة آسر ياسين، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، صابرين، عادل كرم، وآخرين، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.