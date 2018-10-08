وزير الشؤون الإسلامية يصدر تعديلات هيكلية وتنظيمية واسعة

محمد السعران(صدى):

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حزمة من التعديلات الهيكلية والتنظيمية على وزارته , تضمنت إعفاءات وتكليفات وربط لبعض الأجهزة واللجان به شخصيا بهدف الدفع بالعمل التطويري دون عراقيل , التشكيلات الجديدة شملت إعادة تكوين مجلس إدارة المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه برئاسة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وعضوية عدد من العلماء والمشايخ , وربط اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة , وكذلك الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بمعاليه مباشرة , وتكليف لجنة لتقييم أعمال مراقبي المساجد في الوزارة والفروع وتطوير أدائها الإداري والتقني , لتقوم بدراسة الوضع الحالي وسبل التطوير في الجانبين التشريعي والتنفيذي.

كما أصدر معاليه قرارا بإنشاء لجنة علمية لدراسة القضايا العلمية والفكرية تعنى بدراسة الكتب والتسجيلات وغيرها من أوعية المعلومات، والنظر فيما تحتاجه الوزارة من المسائل الشرعية، وإصدار الرأي المناسب وفق الكتاب والسنة، وتحكيم ما يقدم للوزارة بقصد طباعته ونشره، ومراجعة المحتوى العلمي قبل نشره في موقع الوزارة الإلكتروني.

كما تضمنت القرارات إنهاء تكليف مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ فهد التويجري وتعيينه مستشارا في فرع الوزارة بمنطقة القصيم , وإنهاء تكليف الشيخ عبدالله الناصر في فرع الوزارة بالرياض , وتعيينه مستشارا بمكتبه , وتكليف الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمدينة المنورة , والشيخ ماجد بن محمد شراحيلي مساعداً له.