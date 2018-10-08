بالفيديو.. كواليس تصوير فيلم ” البدلة ” لتامر حسني

القاهرة(صدى):

كشف الفنان تامر حسني، عن كواليس تصوير أحدث أفلامه ” البدلة ” والذي يتم عرضه حاليًا في دور العرض السينمائي.

وقام ” تامر حسني ” بنشر فيديو من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، حيث ظهر في الفيديو وهو يغني أغنية ” متعودة ” ، في أحد مشاهد الفيلم الذي يتصدر شباك التذاكر حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، أن إيرادات الفيلم تجاوزت 53 مليون جنيه، وهو من بطولة تامر حسني، أكرم حسني، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، أمينة خليل، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.