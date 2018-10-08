اعتزال نجم إنجلترا

نواف السالم(صدى):

كشف مدافع تشيلسي والمنتخب الإنجليزي السابق، جون تيري، أمس الأحد، عن اعتزاله اللعب نهائيًا في سن السابعة والثلاثين، كما رفض عرضًا للانضمام إلى صفوف نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وقال ” تيري ” عبر حسابه الرسمي على ” إنستجرام ” : ” بعد 23 عامًا رائعة كلاعب كرة القدم، قررت أن الوقت قد حان للاعتزال ” ؛ فيما كانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت إلى أن تيري غير المرتبط مع أي ناد منذ تركه أستون فيلا الصيف الماضي، سيقود الإدارة الفنية للأخير مع المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري.

ومن الجدير بالذكر، أن ” تيري ” لعب الموسم الماضي مع أستون فيلا، لكنه تركه بعد الفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز، كما ترك تشلسي في صيف 2017، بعدما دافع عن ألوانه لمدة 22 عامًا توج معه خلالها بدوري أبطال أوروبا 2012، والدوري الأوروبي ” يوروبا ليج ” 2013، و5 ألقاب في البريميرليج، و4 ألقاب في كأس إنجلترا.