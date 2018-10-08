الثلاثاء المقبل.. بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل ” البيت الكبير “

أماني الغامدي(صدى):

يستعد المخرج محمد النقلى لتصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثانى فى مسلسل ” البيت الكبير ” الثلاثاء المقبل بمنطقة ” دهشور ” .

وعن تصوير الجزء الثاني، سيستمر فى نفس الديكور لمدة 9 أيام وينتقل بعدها لأحد الاستوديوهات بالقاهرة؛ لبدء تصوير المشاهد الداخلية.

وتم التعاقد مع بعض الأسماء الأخرى قبل انطلاق التصوير خلال شهر أكتوبر الحالى، حيث انتهى النقلى من معاينة أماكن التصوير وبدأ فى عقد بروفات مع الأبطال.

و ” البيت الكبير ” من بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق وآخرين.