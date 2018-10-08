السلمان عن تصريحات ولي العهد: أثبت للعالم استقلال المملكة وسيادتها

نايف السالم(صدى):

علق الشيخ منصور السلمان، على حوار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وكالة ” بلومبيرج ” ، مؤكدًا أنه اثبت للعالم أجمع أن المملكة دولة مستقلة ذات سيادة لن تسمح لأي كائن أن يمسها.

وأوضح ” السلمان ” أن المملكة تقودها قيادة حكيمة قادرة على إدارة شؤونها الأمنية والاقتصادية من دون حاجة إلى أمريكا، لافتًا إلى أن تصريحات سمو ولي العهد جعلت من تهديدات ترامب الذي لا يتصور وجود قدرة للرد عليه تذهب أدراج الرياح.

وقال ” في وقت يعد أسرع من البرق ولم يكن متوقعًا من قبل الأطراف التي أرادت الهيمنة على كل قرار تتخذه لعدم تصورها وجود المناوئ لهم، فالغرور الذي حل بالرئيس ترامب؛ حدا به إلى أن يتجرأ على قيادة المملكة، إلا أن انتفاضة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أمام وكالة بلومبيرغ العالمية، جاءت قاطعة اللّجاج لتعرفه وبكل صراحة أن المملكة دولة مستقلة ذات سيادة لن تسمح لأي كائن أن يمسها أو يمس أمنها بسوء “.

وأضاف ” ستبقى السعودية في ذروة المجد محفوظة من كل سوء مادام قادتها أخذوا على عواتقهم رعاية الحرمين الشريفين “.