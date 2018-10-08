إطلاق تحديثا جديدا لقصص ” الإنستجرام “

واشنطن(صدى):

أعلنت ” إنستجرام ” عن طرحها تحديثًا جديدًا؛ حيث ستعمل هذه التحديثات على إضافة ميزات جديدة لـ ” قصص ” إنستجرام.

وسيُتيح التحديث الجديد للمستخدمين إضافة مقاطع فيدية طويلة إلى القصص؛ وذلك بعد تقطيعها إلى أجزاء متعددة، كما ستجعل ” إنستجرام ” مقاطع الفيديو الطويلة كل دقيقة منها تعمل كجزء من القصة، وسيتم زيادة سرعة مرور القصة؛ بحيث تظهر كأنها مقطع واحد.

وعن تصوير مقطع الفيديو الطويلة، فإن التحديث الجديدة سيُمكن المستخدمين من تصوير مقطع الفيديو الطويل ونشره مرة واحدة؛ بدلاً من إجباره على تصوير دقيقة واحدة ونشرها، ثم إيقاف التصوير وتصوير دقيقة أخرى في قصة منفصلة.

من الجدير بالذكر أن ” إنستجرام ” كان قد واجه عطلاً مفاجئًا، ولم يتمكن عدد كبير من مستخدمي من فتح حساباتهم على سواء في التطبيق المخصص للهواتف الذكية أو نسخة سطح المكتب.