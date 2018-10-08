” هيئة المواصفات ” تعلن النتائج النهائية للمسابقة الوظيفية

الرياض(صدى):

أعلنت بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة النتيجة النهائية للمسابقة الوظيفية العامة وأسماء المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها خلال الفترة الماضية.

ودعت الهيئة المتقدمين على الوظائف زيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على قائمة المقبولين من خلال الرابط هنا ، كما دعت المرشحين لشغل تلك الوظائف لمراجعة الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة خلال (15) يوماً وذلك لاستكمال إجراءات التعيين.

وأوضحت الهيئة أن من هم في قائمة الانتظار سيتم التواصل معهم في حال توفر وظائف شاغرة بنفس المسميات في الفترة القادمة بمشيئة الله.