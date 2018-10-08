بالفيديو .. هيفاء تتعرض لموقف محرج وتتحدى جمهورها بهذه الصورة

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها عبر ” سناب شات ” بفيديو طريف لها أثناء قياما وأصدقائها بالتسوق ساخرة من إصطدامها بالباب الزجاجي لأحد المحلات .

وعلقت الفنانة على الموقف قائلة ” اليوم فتت بالباب.. اسمعوا هالخبطة.. طلعلي لمة بجبيني ” .

من ناحية أخرى تحدت هيفا شائعات زواجها من مدير اعمالها محمد الوزيري لتنشر صورة أخرى بصحبته خلال سفرهما سويًا، إلى العاصمة الفرنسية، لحضور عرض المصمّم اللبنانيّ العالميّ، إيلي صعب، دون أن توضح مدي صحة الشائعات .

واكتفت الفنانة بنجاحها في اعمالها الرمضانية السابقة قائلة ” ليس ضروريًا أن أوجد تلفزيونيًا كل عام لتحقيق النجاح ” .