هوندا تطور تقنية ترى بها السيارات عبر المباني وحولها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

طورت هوندا نظاماً جديداً تحت اسم “ التقاطع الذكي ” بغرض تقليل معدلات حوادث السيارات في المنعطفات ومعالجة عيوب أنظمة الاستشعار الحالية في هذا المجال.

التقنيات الحالية تفشل في التنبؤ بالاصطدامات المحتملة في المنعطفات، والتي تمثل 40% من جميع حوادث السيارات، كما سببت 20% من وفيات الحوادث التي وصلت إلى 35,000 سنوياً في دولة مثل الولايات المتحدة.

ونظام “ التقاطع الذكي ” يستخدم برمجيات التعرف على الأجسام لهوندا، بالإضافة إلى الكاميرات الموضوعة على المنعطفات في الطرق العامة لتمكين السيارة من الرؤية عبر المباني وحولها.

بالطبع تقنية كهذه تلزم بنية تحتية ملائمة في المدن العصرية، وقد قامت هوندا بالتعاون مع إدارة مدينة ماريسفيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتطبيق النظام الجديد وتجربته.

ويستعين النظام بأربع كاميرات موضوعة فوق إشارات مرور كل منعطف، والتي تسمح بالتقاط صورة علوية واضحة للسيارات المحيطة والمشاة لمسافة تصل إلى مئة متر.

برمجيات هوندا تقوم بعد ذلك باستقبال الصور المأخوذة عبر الكاميرات وتحليلها لإبراز السيارات والأجسام المتحركة الأخرى مثل المشاة، وبث هذه البيانات لجميع السيارات المحيطة بالمنعطف عبر إشارة تواصل مخصصة ذات مجال قصير، وتقوم هوندا حالياً باستخدام 200 سيارة في ذات الوقت لتقييم هذا المشروع واختبار مدى نجاحه.