بالصور.. ” العين عليت عن الحاجب ” أغرب موضة لرسم الحواجب

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يظهر لنا كل يوم موضة جديدة تختلف عن سابقتها وتزيد عليها في الغرابة والاختلاف، خاصة مع تزايد استخدام مستحضرات التجميل وإمكانية فعل أي شيء بها كنغيير الملامح والشكل بشكل عام.

وفي الفترة الأخيرة انتشرت موضة غريبة لرسم الحواجب أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مسج مكان الحاجب بشكل كامل ورسمه أسفل العين لتكون ” العين أعلى من الحاجب “.

ونشر بعض خبراء التجميل مقاطع فيديو تشرح كيفية رسم الطريقة الجديدة للحواجب، حيث تستخم مستحضرات التجميل لتخفي إحدى الحاجبين وترسمه أسفل عينها.

واتبعت العديد من الفتيات هذه الموضة الغربية والمخيفة، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور بشكل كبير وموسع مستنكرين من هذه الموضة الغريبة ومعبرين عن سخطهم منها.