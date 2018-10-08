بالصور.. ” العين عليت عن الحاجب ” أغرب موضة لرسم الحواجب
يظهر لنا كل يوم موضة جديدة تختلف عن سابقتها وتزيد عليها في الغرابة والاختلاف، خاصة مع تزايد استخدام مستحضرات التجميل وإمكانية فعل أي شيء بها كنغيير الملامح والشكل بشكل عام.
وفي الفترة الأخيرة انتشرت موضة غريبة لرسم الحواجب أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مسج مكان الحاجب بشكل كامل ورسمه أسفل العين لتكون ” العين أعلى من الحاجب “.
ونشر بعض خبراء التجميل مقاطع فيديو تشرح كيفية رسم الطريقة الجديدة للحواجب، حيث تستخم مستحضرات التجميل لتخفي إحدى الحاجبين وترسمه أسفل عينها.
واتبعت العديد من الفتيات هذه الموضة الغربية والمخيفة، حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور بشكل كبير وموسع مستنكرين من هذه الموضة الغريبة ومعبرين عن سخطهم منها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55534 ] نشر منذ 35 دقيقة
خبال لاحدود له ,,
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 29 دقيقة
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الله لايبلانا
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ام البنات 💔💔[ عدد التعليقات: 1680 ] نشر منذ 28 دقيقة
ههههههههههه لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4224 ] نشر منذ 19 دقيقة
سبحان على خلقه الله وش حط كل شي في مكانه الصح شوفو يوم تغير المكان تحسون كانه فيها مرض او خلل
بس زين عطيتونا فكرة عشان لو شفنا المهابيل طبقوها ماننخرع