دار اللؤلؤة توقع عقدا مع طارق العلي لبطولة فيلمها الجديد

أماني الغامدي(صدى):

كشفت شركة دار اللؤلؤة للإنتاج الفني عن توقيع عقد مع النجم الكبير الفنان طارق العلي لبطولة فيلمها الجديد، والذي سيكون من إنتاج ورؤية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح رئيس ومؤسس شركة دار اللؤلؤة والفرقة السينمائية الأولي، وفكرة و إخراج المخرج رمضان خسروة المدير التنفيذي للفرقة السينمائية الأولي.

وأشارت الشركة إلى أنه سيناريو وحوار كل من محمد عواد الشمري وعلي الفرحان، و إشراف عام أحمد الأميري؛ حيث سيتم بدأ التصوير في شهر نوفمبرالمقبل ، كما سيتكون فريق العمل من خريجين الدفعة الثانية من الفرقة السينمائية الأولي بعد أعدادهم لمدة عام كامل و تدريبهم تحت إشراف المخرج رمضان خسروة، وبتوجيهات من الشيخة انتصارسالم العلي الصباح.

وأوضحت أن ذلك عقب تدريب وإعداد الفريق علي يد نخبة من السينمائيين منهم المخرج الكبير سمير سيف، و الملحن المبدع خالد حماد، والفنان المتميز عمرو واكد، فيما سيتم تصوير الفيلم داخل دولة الكويت وأن الفيلم سيعرض في مطلع عام 2019.