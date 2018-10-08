بالصور.. تعليم الرياض يستضيف اليوم بطولة السلة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تنطلق اليوم (الاثنين) التصفيات المؤهلة لبطولة التعليم لكرة السلة للمرحلة الثانوية لنهائيات بطولة المملكة في جدة نهاية الشهر المقبل التي تستضيفها إدارة تعليم الرياض على صالة معهد إعداد القادة وبمشاركة 12 منتخب تعليم الرياض والحوطة والحريق والقويعية والأحساء والأفلاج والغاط والدوادمي والخرج والمجمعة وشقراء والقصيم والزلفي.

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي بالوفود المشاركة في ضيافة تعليم الرياض مشدداً على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية وتنوعها ليستفيد منها جميع الطلاب والمعلمين والمشرفين، مؤكداَ ان الرياضة المدرسية تحضى بدعم كبير من وزارة التعليم الحريصة كل الحرص على استمرارها لما يحققه من فوائد كبيرة في شغل أوقات الطلاب بما يفيد وتطوير مهاراتهم المختلفة، متمنينًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة والتنافس الشريف الذي يظهر الوجه الأجمل لمثل تلك اللقاءات بعيداَ عن حسابات الفوز والخسارة.

ومن جانبه أكد مدير إدارة النشاط الطلابي أنور أبو عباة استعداد إدارة تعليم الرياض ممثلة في اللجان المنظمة للبطولة لاستضافة هذا الحدث الرياضي التعليمي الكبير وقال: “بدأ العمل لهذة البطولة من وقت باكر من خلال تشكيل اللجان المشاركة في التنظيم كما سخرت جميع إمكانات تعليم الرياض لاستضافة هذا العدد الكبير من الوفود المشاركة”.

ورحب رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الرياض مدير البطولة صالح الحارثي بجميع الفرق المشاركة في البطولة وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان العاملة خلال الفترة الماضية وقال:”استضافة بطولة بهذا الحجم تحتاج لعمل كبير وهذا ماقام به الزملاء في اللجان العاملة منذ وقت باكر، كل الشكر والتقدير لكل من عمل حتى ظهر هذا العمل الكبير”.

ويشهد اليوم الأول من البطولة ثمان مواجهات أربع في الفترة، إذ يلتقي تعليم الأفلاج وتعليم الحوطة والحريق في الافتتاح ويواجه تعليم المجمعة تعليم الزلفي في المباراة الثانية ويلعب تعليم الغاط أمام تعليم شقراء وتعليم القويعية يواجه تعليم الدوادمي وفي الفترة المسائية تعليم الأفلاج وتعليم القصيم والمجمعة تواجه الأفلاج ويلاقي الغاط الخرج والقويعية الرياض.

وشهد مساء أمس مقر الوفود في فندق قصر الواحة الاجتماع الفني الذي حدد من خلال اعتماد أسماء الفرق المشاركة والنظام الذي يطبق في البطولة حضره مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة والراعي الرسمي للبطولة مدارس قمم الحياة ممثلة في مدير مبنى البنين في المدارس رضا إسماعيل ومشرف التربية البدنية محمود أبو الشهود ومدير البطولة صالح الحارثي ورؤساء الوفود واللجان العاملة ومدربي الفرق.