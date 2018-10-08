أول تعليق من الأمير سلطان بن سلمان على ” فيديو المعلم الورهي “

عادل الحربي (صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ على ” فيديو المعلم الورهي ” ، قائلا إن أي بلد يسعى للاستثمار في المستقبل ولا يقدر المعلم ويبجله ويسعده ويريحه لا يمكن أن ينجح، موضحا: ” لو كان الأمر له لجعل المعلم يحصل على أعلى الرواتب ” .

وشدد على أهمية ومكانة المعلم في دفع عجلة التنمية والتطور والحضارة في المجتمعات، مضيفا أن الوفاء مع المعلم طبيعي، فهو محل الأسرة وأب، وزيارتي المتكررة التي كانت قبل أيام لمعلمينا وتم تداولها على مواقع التواصل كنت فيها أنا الكاسب الأول لأني زرت رجلاً كريماً، وكسبت من معلمينا الكلمات الطيبة والمعرفة.

وأوضح: ” لقد تربينا في المدارس على القيم والوصل والوطنية الصادقة التي نمارسها بشكل يومي وكنا نعيش حياة جميلة جداً في مدارسنا ومن خلال المناسبات الطلابية التي كنا نشارك فيها، اذ كانت المدارس غنية بالحياة والعلاقات الإنسانية الاجتماعية والنصح ” ، لافتا: ” كثير من معلمينا كانت لهم مكانة كبيرة في نفوسنا، وأذكر منهم الشيخ عبدالله التويجري؛ والشيخ عبدالرحمن العوين؛ وعبدالرحمن الجريد؛ وصالح البكر -رحمه الله- وحمد الورهي؛ وعبدالعزيز الجندل؛ ومعلمونا من دول نقدرهم من مصر وفلسطين كانوا مربين كما كانوا مدرسين ” .