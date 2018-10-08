بالفيديو .. ” جيشنا صعب ” تتخطي مليون و300 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة

أماني الغامدي(صدى):

حققت الأغنية الوطنية للفنان محمد رمضان ” جيشنا صعب ” نجاح باهر حيث تخطت مليون و300 ألف مشاهدة مع ” يوتيوب ” خلال يومين فقط بعد طرحها بالتزامن مع احتفالات نصر 6 أكتوبر المجيدة .

كما المركز الثالث في قائمة مقاطع الفيديو الأكثر رواجا في مصر ،وتضمنت الأغنية مشاهد مختلفة للجنود المصريين وآليات حربية وتدريبات عسكرية للفنان محمد رمضان المركز الثالث في قائمة مقاطع الفيديو الأكثر رواجا في مصر .

كما يشارك في الأغنية الطفل حمزة، ابن العقيد الشهيد أحمد المنسي.

جدير بالذكر أن أغنية ” جيشنا صعب ” والتي شارك فيها الطفل حمزة، ابن العقيد الشهيد أحمد المنسي من كلمات محمد رمضان وحسام الحسيني، وألحان وإخراج حسام الحسيني .