جريمة اغتصاب وقتل صحفية تهز المجتمع الدولي

صوفيا(صدى):

تعرضت صحفية تلفزيونية في بلغاريا، للقتل بطريقة وحشية بعد أن تعرضت للاغتصاب، في مدينة روسي شمالي البلاد، حيث قال مدعي عام مدينة روسي إن جثة فيكتوريا مارينوفا البالغة 30 عاما وجدت، السبت، في إحدى الحدائق العامة، لافتًا إلى أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس والاختناق.

وأوضح المدعي العام، أنها فقدت ” هاتفها المحمول ومفاتيح سيارتها ونظاراتها وجزء من ملابسها ” ، مضيفًا أن التحقيق يأخذ كل الفرضيات بعين الاعتبار سواء الشخصية أو تلك المتعلقة بوظيفتها؛ فيما صرّح وزير الداخلية ملادن مارينوف لاحقًا للصحفيين أن الضحية تعرضت أيضًا للاغتصاب.

وأشار رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، إلى أمله في أن تنجح التحقيقات بالكشف عن ملابسات الجريمة، وقال إنه بفضل الكمية الكبيرة من عينات الحمض النووي التي تم جمعها فإن القبض على الجاني مسألة وقت؛ فيما أضاف مصدر في الشرطة، إنه لا يبدو حتى الآن أن الجريمة مرتبطة بعملها.

ومن جانبه، أدان ممثل حرية الصحافة في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية هارلم ديزير مقتل مارينوفا على ” تويتر “، قائلًا: ” أنا مصدوم لمقتل الصحفية الاستقصائية فيكتوريا مارينوفا في بلغاريا. أدعو بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق كامل ومعمق. يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.

ومن الجدير بالذكر، مارينوفا كانت تعمل كمديرة إدارية لمحطة “تي في إن” التلفزيونية الصغيرة في مدينة روسي، وبدأت حديثا تقديم برنامج حواري خاص يحمل عنوان ” الكاشف ” ؛ حيث تضمنت الحلقة الأولى من برنامجها التي أذيعت في 30 سبتمبر، مقابلة مع الصحفي الاستقصائي ديميتار ستويانوف وأتيلا بيرو من ” مشروع انهض ” أو ” رايز بروجكت ” في رومانيا، تناولت تحقيقَا بعمليات احتيال مفترضة لصناديق تابعة للاتحاد الأوروبي مرتبطة برجال أعمال كبار وسياسيين.